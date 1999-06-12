Юдина Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1999

Отец: не указан

Мать: Морозова Софья Сергеевна

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