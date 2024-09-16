Милантьев Михаил Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Милантьев Анисим Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Милантьева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно