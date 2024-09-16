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Милантьев Михаил Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Милантьев Анисим Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Милантьева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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