Дегтярев Спиридон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Спиридон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1892 ст.

Жена: Дегтярева Анна Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.

Сын: Дегтярев Виктор Спиридонович

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
1893
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Состоящий в Х классе (коллежский секретарь) учитель 3-х классного городского Феодосийского училища.
Смерть
Неизвестно