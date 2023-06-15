Дегтярев Спиридон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1892 ст.
Жена: Дегтярева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.
Сын: Дегтярев Виктор Спиридонович
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Ивановна
Работа или профессия
1893
Состоящий в Х классе (коллежский секретарь) учитель 3-х классного городского Феодосийского училища.
Смерть
Неизвестно