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Щепин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1802 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Щепин Михаил

Мать: Щепина Анна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Щепин Михаил

Мать ребёнка: Щепина (Микишева) Анна

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Щепин Аввакум

Мать ребёнка: Щепина (Микишева) Анна

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Щепин Максим

Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Щепин Поликарп

Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Щепин Агап

Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья

Смерть
Неизвестно

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