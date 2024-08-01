Щепин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Щепин Михаил
Мать: Щепина Анна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Щепин Михаил
Мать ребёнка: Щепина (Микишева) Анна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Щепин Аввакум
Мать ребёнка: Щепина (Микишева) Анна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Щепин Максим
Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Щепин Поликарп
Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Щепин Агап
Мать ребёнка: Щепина (Новоселова) Агафья
Смерть
Неизвестно