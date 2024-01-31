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Васильев Владимир Геннадьевич
Васильев Владимир Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1972
Пол
Мужской
Отец
Васильев Геннадий Алексеевич
1950 г.р.
Мать
Васильева Раиса Андреевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1972
Отец:
Васильев Геннадий Алексеевич
Мать:
Васильева Раиса Андреевна
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