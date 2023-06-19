Жгулев Василий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 20.03.1909
Отец: Жгулев Семён (Моисеевич)
Мать: Жгулева Васса Филипповна
Восприемники: Иван Степанович Киприанов и крестьянская жена Анна Дмитриевна Пералекова.
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
06.06.1932
Дочь: Соколова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Жгулева Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно