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Жгулев Василий Семёнович

Место рождения

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 20.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.03.1909

Отец: Жгулев Семён (Моисеевич)

Мать: Жгулева Васса Филипповна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Иван Степанович Киприанов и крестьянская жена Анна Дмитриевна Пералекова.
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Жгулева Пелагея Александровна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.06.1932

Дочь: Соколова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Жгулева Пелагея Александровна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно