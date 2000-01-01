Преснякова (Мачалова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Мачалова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мачалов Петр Васильевич

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Борис Петрович

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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