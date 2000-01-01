Преснякова (Мачалова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мачалов Петр Васильевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Евгений Петрович
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Пресняков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно