Михаил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Около 1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

С 1786 по 1787 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.

Сын: Агапий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1807 ст.