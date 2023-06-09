Михаил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиОколо 1807 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.
Сын: Агапий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1807 ст.