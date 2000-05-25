Войтенко Сысойкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтенко Сысойкина Анна Ивановна

Место рождения

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.02.1933

Дата смерти

25.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933

Отец: Сысойкин Иван Гаврилович

Мать: Сысойкина Игнатова Александра Ивановна

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1956

Дочь: Сидоренко Войтенко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
28.09.1957

Дочь: Заборская Войтенко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1965

Дочь: Дымченко Войтенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич

Смерть
25.05.2000