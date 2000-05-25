Войтенко Сысойкина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.02.1933
Дата смерти25.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933
Рождение ребёнка
20.06.1956
Дочь: Сидоренко Войтенко Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1957
Дочь: Заборская Войтенко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1965
Дочь: Дымченко Войтенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Войтенко Василий Андреевич
Смерть
25.05.2000