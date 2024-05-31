Морозов Козьма
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Морозов Филипп
Мать: Морозова Татьяна
Бракосочетание
09.11.1834
Жена: Морозова Екатерина
Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Между 25.12.1835 и 06.01.1836
Сын: Морозов Михаил
Мать ребёнка: Морозова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Морозова) Александра
Мать ребёнка: Морозова Екатерина
Смерть
Неизвестно