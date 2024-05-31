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Морозов Козьма

Место рождения

Митькино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Между 1835 и 1836 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Морозов Филипп

Мать: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
09.11.1834

Жена: Морозова Екатерина

Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Между 25.12.1835 и 06.01.1836

Сын: Морозов Михаил

Мать ребёнка: Морозова Екатерина

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Морозова) Александра

Мать ребёнка: Морозова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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