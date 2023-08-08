Кроер Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКроер Наталья

Кроер Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.?

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2004

Дочь: Сидоренко Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.2013

Дочь: Кроер Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кроер Дмитрий Геннадивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроер Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кроер Дмитрий Геннадивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кроер Дмитрий Геннадивич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close