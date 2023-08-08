Кроер Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2004
Дочь: Сидоренко Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.2013
Дочь: Кроер Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кроер Дмитрий Геннадивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроер Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кроер Дмитрий Геннадивич
Бракосочетание
Неизвестно