Вовк Яна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк Яна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1993

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1993

Отец: Вовк Игорь Анатольевич

Мать: не указана

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