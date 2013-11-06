Осичкин Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осичкин Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.2013

Сын: Осичкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.2017

Сын: Осичкин Роман Алексеевич

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Рождение ребёнка
20.07.2020

Сын: Осичкин Виктор Алексеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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