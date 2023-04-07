Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1804

Муж: Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Максимович

Отец ребёнка: Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тихонович

Калинино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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