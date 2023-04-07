Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1804
Муж: Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Максимович
Отец ребёнка: Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тихонович
Калинино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно