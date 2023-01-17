Новикова (Седых) Неонила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1894
Дата смерти10.11.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894
Отец: Седых Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Новиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: Новикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1936
Дочь: Усова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Чаплыгинский р-н, село Юсово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1963
Москва, город федерального значения Москва