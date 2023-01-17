Новикова (Седых) Неонила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Седых) Неонила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

10.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Седых Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Новиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: Новикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1936

Дочь: Усова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Чаплыгинский р-н, село Юсово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Иванович

Смерть
10.11.1963
Москва, город федерального значения Москва
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