Титова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
23.07.1841 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Фамилия записана через К - «Китов»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно