Титова Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Титов Степан Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
23.07.1841 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Титов Степан Филиппович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Фамилия записана через К - «Китов»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
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