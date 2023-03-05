Куницына (Живогляд) Евдокия Гардеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницына (Живогляд) Евдокия Гардеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипкина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюзнева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куницын Федор Федорович

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