Куницына (Живогляд) Евдокия Гардеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипкина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филоненко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюзнева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Куницын Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно