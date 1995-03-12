Веселлова (Рыкунова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселлова (Рыкунова) Лариса

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Место рождения

поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об

Дата рождения

17.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971

Отец: Рыкунов Иван

Мать: Рыкунова Галина

поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об
Бракосочетание
14.08.1993

Муж: Веселов Виктор

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.03.1995

Сын: Веселов Михаил

Отец ребёнка: Веселов Виктор

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
21.02.2000

Сын: Веселов Александр

Отец ребёнка: Веселов Виктор

город Кириллов Вологодской области
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