Веселлова (Рыкунова) Лариса
Место рожденияпоселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об
Дата рождения17.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971
Отец: Рыкунов Иван
Мать: Рыкунова Галина
поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об
Бракосочетание
14.08.1993
Муж: Веселов Виктор
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.03.1995
Сын: Веселов Михаил
Отец ребёнка: Веселов Виктор
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
21.02.2000
Сын: Веселов Александр
Отец ребёнка: Веселов Виктор
город Кириллов Вологодской области