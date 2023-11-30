Куйда Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйда Иван Петров

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Куйда Петр Прокофиев

Мать: Мотрона Степанова

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