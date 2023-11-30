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Куйда Иван Петров
Куйда Иван Петров
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Древо
Место рождения
Семёновка
Дата рождения
1859
Пол
Мужской
Отец
Куйда Петр Прокофиев
1824 г.р.
Мать
(Куйда) Мотрона Степанова
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Куйда Петр Прокофиев
Мать:
Мотрона Степанова
Семёновка
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