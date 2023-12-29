Калиш (Нетяго) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Литвинова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
30.01.1911
Дочь: Стадникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
13.05.1913
Дочь: Елисеева Христина Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
08.12.1916
Дочь: Бодяк Анна Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
10.06.1921
Дочь: Васюкова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
12.06.1924
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
12.03.1929
Дочь: Дубская Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богушева Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1969