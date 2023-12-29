Калиш (Нетяго) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нетяго Максим Кондратович

Мать: Нетяго Степанида Викторовна

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Литвинова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
30.01.1911

Дочь: Стадникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
13.05.1913

Дочь: Елисеева Христина Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
08.12.1916

Дочь: Бодяк Анна Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
10.06.1921

Дочь: Васюкова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
12.06.1924

Сын: Калиш Иван Васильевич

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
12.03.1929

Дочь: Дубская Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богушева Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиш Илья Васильевич

Отец ребёнка: Калиш Василий Андронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиш Василий Андронович

Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1969
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