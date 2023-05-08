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Аюпов Каюм Касимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1942

Отец: Аюпов Касым

Мать: Аюпова Халима Сафовна

Рождение ребёнка
16.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1967

Дочь: Корнильева Альфия Каюмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности