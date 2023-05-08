Аюпов Каюм Касимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1942
Отец: Аюпов Касым
Мать: Аюпова Халима Сафовна
Рождение ребёнка
16.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1967
Дочь: Корнильева Альфия Каюмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности