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Федейкин Игорь Леонидович
Федейкин Игорь Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1961
Пол
Мужской
Отец
Федейкин Леонид Трифонович
1933 г.р.
Мать
Федейкина (Порункова) Вера Степановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961
Отец:
Федейкин Леонид Трифонович
Мать:
Федейкина Вера Степановна
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