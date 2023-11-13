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Вершинин Федот Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Николай Фёдоров сын

Мать: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вершинин Петр Федотов

Мать ребёнка: не указана

Щекиново, Бурятия
Рождение ребёнка
1805

Сын: Вершинин Христофор Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Вершинин Захар Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Вершинин Михайло Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Вершинина Акилина Федотова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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