Вершинин Федот Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Щекиново, Бурятия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вершинин Христофор Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Вершинина Акилина Федотова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно