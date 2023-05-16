Ремшуев Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Ремшуев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ремшуева Марья Мехеевна
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ремшуева Федосья Михеевна
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ремшуева Евфросиния Михеевна
Мать ребёнка: Ремшуева Настасья Петровна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно