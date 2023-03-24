Белоусов Степан Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1939
Сын: Белоусов Виктор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
18.02.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область