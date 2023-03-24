Белоусов Степан Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Степан Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1939

Сын: Белоусов Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.02.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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