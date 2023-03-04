Онипко Екатерина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти19.03.199
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Онипко Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Онипко Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.199
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край