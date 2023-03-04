Онипко Екатерина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнипко Екатерина Гурьевна

Онипко Екатерина Гурьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

19.03.199

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Степанов Гурий Степанович

Мать: Степанова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Онипко Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Онипко Григорий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онипко Григорий Матвеевич

Смерть
19.03.199
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close