Челбарах Кириакия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах Кириакия Константиновна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Челбарах Василий Иванович

Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Челбарах Константин Иванович

Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Челбарах Андрей Иванович

Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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