Челбарах Кириакия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Челбарах Василий Иванович
Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Челбарах Константин Иванович
Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Челбарах Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно