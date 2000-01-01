(Калашникова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Василий

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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