Шигорин Афанасий Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигорина Клавдия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945
Причина смерти: пропал без вести