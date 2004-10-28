Шигорин Афанасий Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорин Афанасий Никитьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигорина Клавдия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина Клавдия Ефимовна

Смерть
1945
Причина смерти: пропал без вести
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