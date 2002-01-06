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Чернокозова Софья Юрьевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

06.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2002

Отец: Чернокозов Юрий Владимирович

Мать: Чернокозова Жанна Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область