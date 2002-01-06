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Чернокозова Софья Юрьевна
Чернокозова Софья Юрьевна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
06.01.2002
Пол
Женский
Отец
Чернокозов Юрий Владимирович
1968 г.р.
Мать
Чернокозова Жанна Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2002
Отец:
Чернокозов Юрий Владимирович
Мать:
Чернокозова Жанна Александровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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