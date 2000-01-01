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Коннова Анастасия
Коннова Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ильина (Карбовничая) Елена Михайловна
С 1972 по ? г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Ильина Елена Михайловна
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