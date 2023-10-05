Филиппов Василий Иакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Василий Иакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1862 ст.

Сын: Филиппов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Ксения Яковлевна

Место жительства
1862 ст.
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбовский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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