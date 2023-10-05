Филиппов Василий Иакимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Филиппова Ксения Яковлевна
Место жительства
1862 ст.
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбовский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно