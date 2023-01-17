Соколов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.

Сын: Соколов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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