Соколов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно