Морозова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Татьяна Павловна

Морозова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Морозов Павел Леонтьевич

Мать: не указана