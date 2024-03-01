Рыжакова Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова Дарья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Муж: Косаченко Григорий Андреевич

Красноярка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Косаченко Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Косаченко Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Косаченко Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.1918

Дочь: Косаченко Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Косаченко Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич

Нижняя Ильинка, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
1930
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