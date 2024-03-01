Рыжакова Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Красноярка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Косаченко Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Косаченко Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косаченко Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1918
Дочь: Косаченко Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Косаченко Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Косаченко Григорий Андреевич
Нижняя Ильинка, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
1930