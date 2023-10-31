Торопченова (Немилова) Анисья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Немилова) Анисья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

26.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1808 ст.

Муж: Торопченов Ефим Романов

Рождение ребёнка
03.11.1810

Сын: Торопченов Александр Ефимов

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Торопченова Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Торопченов Роман Ефимов

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Торопченов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.01.1865
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
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