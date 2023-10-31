Торопченова (Немилова) Анисья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти26.01.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1808 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1810
Сын: Торопченов Александр Ефимов
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Торопченова Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Отец ребёнка: Торопченов Ефим Романов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1865
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь