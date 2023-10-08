Орлова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Любовь Ивановна

Орлова Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

01.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: не указан

Мать: Орлова Мария Феофановна

Рождение ребёнка
27.02.1946

Дочь: Трускова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Левычина, Ашитковская волость, Бронницкий уезд
Смерть
01.01.1991
им.Цюрупы, Воскресенский район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close