Орлова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти01.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Отец: не указан
Мать: Орлова Мария Феофановна
Рождение ребёнка
27.02.1946
Дочь: Трускова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Левычина, Ашитковская волость, Бронницкий уезд
Смерть
01.01.1991
им.Цюрупы, Воскресенский район, Московская область