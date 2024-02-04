Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Токмаков Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Токмаков ?

Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Токмаков Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Афанасий Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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