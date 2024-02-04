Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Токмаков Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Токмаков ?
Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Токмаков Кирилл Афанасьевич
Отец ребёнка: Токмаков Афанасий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно