Кобелев Егор Козьмич
Место рождения
Дата рождения02.04.1805
Дата смерти09.11.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1805
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1825
первая жена
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Кобелева) Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна
рекрут в 1855
Бракосочетание
12.02.1837
вторая жена
Смерть
09.11.1860