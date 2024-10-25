Кобелев Егор Козьмич 02.04.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКобелев Егор Козьмич

Кобелев Егор Козьмич

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.04.1805

Дата смерти

09.11.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1805

Отец: Кобелев Козьма Алексеевич

Мать: Кобелева (Тарасова) Гликерия Дмитриевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1825

Жена: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
первая жена
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Кобелева) Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кобелев Яков Егорович

Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кобелев Авраам Егорович

Мать ребёнка: Кобелева (Ширинкина) Февронья Ивановна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
рекрут в 1855
Бракосочетание
12.02.1837

Жена: Кобелева (Мазунина) Федосья Аникиевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
вторая жена
Смерть
09.11.1860
Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.