Рейман Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928
Отец: Рейман Владимир Христианович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
?.10.1955
Сын: Рейман Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1964
Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1970
Дочь: Рейман Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна
Смерть
Неизвестно