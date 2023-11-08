Рейман Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейман Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928

Отец: Рейман Владимир Христианович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
?.10.1955

Сын: Рейман Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
26.02.1964

Сын: Рейман Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1970

Дочь: Рейман Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кожевникова Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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