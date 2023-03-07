Васюкова Матрена Фоминична
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Васюков Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Васюков Василий Ананьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Васюков Василий Ананьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Васюков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Васюков Василий Ананьевич
Смерть
Неизвестно