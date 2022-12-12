Писецкий Виктор Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1886
Дата смерти08.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Писецкий Феликс Викторович
Мать ребёнка: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна
Смерть
08.10.1941