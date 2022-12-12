Писецкий Виктор Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисецкий Виктор Францевич

Писецкий Виктор Францевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1886

Дата смерти

08.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Писецкий Феликс Викторович

Мать ребёнка: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Писецкая Валентина (Валерия) Болеславовна

Смерть
08.10.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close