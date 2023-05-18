Фролов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1987

Сын: Фролов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
11.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ольга Александровна

Смерть
?.08.1993