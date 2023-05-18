Фролов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1987
Мать ребёнка: Фролова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
11.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1993