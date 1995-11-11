Куликов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Дата смерти

11.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Куликов Николай

Мать: Куликова (новикова) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликова Евгений

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Куликова (жданова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Куликова (жданова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (жданова) Ольга

Смерть
11.11.1995