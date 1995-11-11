Куликов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
Дата смерти11.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: Куликов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликова Евгений
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Развод
Неизвестно
Жена: Куликова (жданова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Куликова (жданова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова (жданова) Ольга
Смерть
11.11.1995