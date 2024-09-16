Чайка Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти09.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайка Иван Моисеевич
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Чайка) Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Чайка) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чайка Федор Иванович
Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич
Смерть
09.04.1884
Естественно