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Чайка Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

09.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Иван Моисеевич

Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Чайка) Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чайка Косьма Иванович

Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Чайка) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чайка Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чайка Федор Иванович

Отец ребёнка: Чайка Иван Моисеевич

Смерть
09.04.1884
Естественно

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