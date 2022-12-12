Ковальчук Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1982
Место жительства
?.07.1994
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Место жительства
?.07.1999
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.05.2009
Дочь: Ковальчук Кристина Константиновна
Отец ребёнка: Феоктистов Константин Анатольевич
Место жительства
?.12.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
07.10.2020
Рождение ребёнка
16.07.2021
Дочь: Груздева Ксения Денисовна
Отец ребёнка: Груздев Денис Анатольевич