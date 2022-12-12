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Ковальчук Наталья Андреевна

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Место рождения

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

15.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1982

Отец: Ковальчук Андрей Михайлович

Мать: Цильке Ирина Михайловна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
?.07.1994
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Место жительства
?.07.1999
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.05.2009

Дочь: Ковальчук Кристина Константиновна

Отец ребёнка: Феоктистов Константин Анатольевич

Место жительства
?.12.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
07.10.2020

Муж: Груздев Денис Анатольевич

Рождение ребёнка
16.07.2021

Дочь: Груздева Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Груздев Денис Анатольевич

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