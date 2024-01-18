Зиновьева Татьяна Яковлевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1885
Дата смерти02.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Зиновьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
23.10.1914
Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зиновьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
04.07.1925
Сын: Зиновьев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
02.12.1962
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район