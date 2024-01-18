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Зиновьева Татьяна Яковлевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1885

Дата смерти

02.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Зиновьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Зиновьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1923

Сын: Зиновьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
04.07.1925

Сын: Зиновьев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
02.12.1962
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
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