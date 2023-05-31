Тиликова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тиликов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тиликов Степан Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Тиликова Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тиликов Савелий Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тиликов Прокопий Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тиликов Гаврила Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тиликов Прокопий Савельевич
Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно