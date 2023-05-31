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Тиликова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тиликов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тиликов Степан Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Тиликова Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тиликов Савелий Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тиликов Прокопий Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тиликов Гаврила Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тиликов Прокопий Савельевич

Отец ребёнка: Тиликов Савелий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Савелий Егорович

Смерть
Неизвестно