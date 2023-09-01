Хачатрян Всеволод Рудольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Всеволод Рудольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1962

Отец: Хачатрян Рудольф Лорисович

Мать: Шнайдер-Хачатрян Наталья Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1985

Дочь: Лавиния Всеволодовна

Мать ребёнка: Хачатрян N

Рождение ребёнка
29.11.1996

Сын: Хачатрян Артём Всеволодович

Мать ребёнка: Хачатрян Ольга

Рождение ребёнка
07.04.1999

Дочь: Хачатрян Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Хачатрян Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
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