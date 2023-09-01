Хачатрян Всеволод Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1962
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1962
Рождение ребёнка
14.12.1985
Дочь: Лавиния Всеволодовна
Мать ребёнка: Хачатрян N
Рождение ребёнка
29.11.1996
Сын: Хачатрян Артём Всеволодович
Мать ребёнка: Хачатрян Ольга
Рождение ребёнка
07.04.1999
Дочь: Хачатрян Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Хачатрян Ольга
Работа или профессия
Неизвестно