Зубов Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1937
Дата смерти01.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1959
Жена: Зубова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдукова Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Зубова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Зубова Анна Афанасьевна
Смерть
01.06.1998