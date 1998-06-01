Зубов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Геннадий Михайлович

Зубов Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1937

Дата смерти

01.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1959

Жена: Зубова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдукова Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Зубова Анна Афанасьевна

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Зубова Анна Афанасьевна

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Смерть
01.06.1998
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close